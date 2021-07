CALCIOMERCATO SERIE A – Juve forte su Damsgaard, Nandez per l’Inter (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di SERIE A oggi, 21 luglio 2021 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato dintus, Inter, Napoli e altre big diA oggi, 21 luglio 2021

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - infoitsport : Calciomercato Inter, cessione UFFICIALE | Resta in Serie A - infoitsport : Calciomercato Inter, UFFICIALE: cessione in Serie A | Il comunicato - infoitsport : Calciomercato Serie A: tutte le trattative. Pjanic vuole la Juve - bellalilli161 : RT @dassste: Calciomercato Bologna:il famoso Demba Seck...5 presenze in serie B...??magari è un asso...mai dire mai?? -