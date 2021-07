Atletico | Simeone elogia De Paul | ' E' un top player | farà bene'

Advertising

SkySport : Simeone: 'De Paul voleva solo l'Atletico Madrid. L'ho studiato a lungo' #SkySport #SkyCalciomercato - DiMarzio : #AtleticoMadrid, le parole di #Simeone sulla chiamata con #DePaul - sportli26181512 : Atletico, #Simeone elogia #DePaul: 'E' un top player, farà bene': Il tecnico dei Colchoneros accoglie l'ex Udinese… - AzzoJacopo : RT @AzzoJacopo: Qualche riga su un giocatore che mi intriga molto - sportface2016 : #LaLiga #AtleticoMadrid, Diego #Simeone in vista della prossima stagione: '#DePaul farà bene, #RealMadrid e… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Simeone

MADRID (Spagna) - Si prepara ad iniziare la nuova stagione di Liga da campione in carica il tecnico dell'Madrid, Diego. In una lunga intervista a Marca, il Cholo ha parlato di diversi temi, a partire dall'arrivo in Spagna del suo connazionale Rodrigo De Paul, acquistato per 35 milioni ...Diegosi racconta in una lunga intervista rilasciata a Marca. Il tecnico dell'Madrid ha affrontato diversi temi, fra cui l'arrivo in Spagna del suo connazionale Rodrigo De Paul, acquistato ...Atletico Madrid, Diego Simeone in vista della prossima stagione di Liga: "De Paul farà bene, Real e Barcellona non possono più sbagliare".Le probabili formazioni di Numancia-Atletico Madrid, match amichevole valido per il trofeo Jesus Gil di scena al Burgo di Osma ...