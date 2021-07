Anche quest’anno San Matteo non avrà la sua processione (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Monica De Santis Ad un mese esatto dall’alzata del Panno di?San Matteo e a due mesi dalla festa in suo onore, in città si torna a parlare di come sarà celebrato il Santo Patrono. Per chi si immaginava un ritorno alla normalità con l’abituale processione per le vie del centro della città di San Matteo, San Giuseppe,?San Gregorio VII, e i martiri salernitani Sant’Ante, San Gaio e San Fortunato, purtroppo l’ennessima delusione. L’emergenza sanitaria che non è ancora del tutto passata, impedirà Anche per questo settembre 2021 la consueta processione. Così come alle funzioni religiose che verranno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Monica De Santis Ad un mese esatto dall’alzata del Panno di?Sane a due mesi dalla festa in suo onore, in città si torna a parlare di come sarà celebrato il Santo Patrono. Per chi si immaginava un ritorno alla normalità con l’abitualeper le vie del centro della città di San, San Giuseppe,?San Gregorio VII, e i martiri salernitani Sant’Ante, San Gaio e San Fortunato, purtroppo l’ennessima delusione. L’emergenza sanitaria che non è ancora del tutto passata, impediràper questo settembre 2021 la consueta. Così come alle funzioni religiose che verranno ...

