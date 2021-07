70 anni mancati di Robin Williams con i segreti dei suoi 10 ruoli indimenticabili (Di mercoledì 21 luglio 2021) Robin Williams, oggi, avrebbe compiuto 70 anni se non fosse morto suicida all’età 63 – l’11 agosto 2014 – dopo essere sprofondato nella depressione, a causa della malattia neurodegenerativa che poco prima gli era stata diagnosticata. In questa ricorrenza speciale, vogliamo celebrare la vita della star cui ruoli immortali sono stati un inno alla vita stessa. Piombato nelle nostre case accennando un «Na-no na-no» con la mano, Williams è stato «O capitano! Mio capitano!» per insegnarci a trovare la propria voce; il papà divorziato che ha dimostrato come l’amore per i figli non conosca confini; il medico che ha scoperto quanto la risata sia la migliore cura. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Robin Williams, oggi, avrebbe compiuto 70 anni se non fosse morto suicida all’età 63 – l’11 agosto 2014 – dopo essere sprofondato nella depressione, a causa della malattia neurodegenerativa che poco prima gli era stata diagnosticata. In questa ricorrenza speciale, vogliamo celebrare la vita della star cui ruoli immortali sono stati un inno alla vita stessa. Piombato nelle nostre case accennando un «Na-no na-no» con la mano, Williams è stato «O capitano! Mio capitano!» per insegnarci a trovare la propria voce; il papà divorziato che ha dimostrato come l’amore per i figli non conosca confini; il medico che ha scoperto quanto la risata sia la migliore cura.

DanieleBerghino : @AlbertoLetizia2 Diciamo che la parte che dovrebbe pagare il suo debito (vedi liti per pagamenti commerciali o i ma… - reverofnalim : Oggi ho scoperto che per aumentare il tasso qualitativo in attacco e segnare quei goal che ci sono del tutto mancat… - alessan90013730 : @IostoconTarabas Tutti gli anni , ad agosto , mio nonno mi portava in cartoleria e faceva la spesa . Non sapevo , a… - maccarimiranda : @olivati scusa ma oggi giornata piena IDRAULICO per fargli fare 2 anni di controlli mancati 3 caldaie ,,,,ho quas… - bethfuckoff : @acupofantea Urlo adoro queste cose ?? io ricordo che parlando con Giovanni ci siamo resi conto di esserci mancati p… -