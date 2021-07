Ubeeqo - Si fa largo il car sharing residenziale

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 luglio 2021) La prima in Europa, a Milano, secondo gli organizzatori è stata una partenza falsa. Ma ora sono diverse le società che si sono lanciate su questo nuovo business. Conquale ultima arrivata. Stiamo parlando del condo car, ovvero un servizio di auto condivise a livello condominiale, che fu annunciato da EuroMilano durante il Fuori Salone dell'aprile 2018 a nome Weshare'ngo, in collaborazione con la ormai scomparsa Share'ngo all'interno del progetto Uptown, la smart city a Cascina Merlata in via di sviluppo - ma già abitata - su un'area di 900mila metri quadri di cui un parco da 250mila metri quadri. In seguito però si sono moltiplicate le ...