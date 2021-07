Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a 40 fps su TV 120Hz è un ' punto di svolta' per Digital Foundry

(Di martedì 20 luglio 2021) Anche seè stato pubblicato qualche settimana fa, il team diha colto l'occasione per ritornare a parlare del gioco. In un nuovo video vengono elogiati i 40 FPS su TV 120 H voluti dallo studio di sviluppo, in quanto segnano un verodiper i giochi. Il motivo? In sostanza a 60 FPS, il gioco invia una nuova immagine al display, sincronizzata con il suo aggiornamento. Ecco perché i 60 fps sembrano così fluidi e coerenti: il gioco è abbinato alla frequenza di aggiornamento del ...

... con una restrizione un po' meno vincolante per quanto riguarda i videogame che, per altro, a questo giro includono anche il desideratissimo& Clank: Rift Apart , ad oggi tra i grandi assenti ...Per quanto riguarda PlayStation 5, domani alle ore 15:00 sarà disponibile per l'acquisto PlayStation 5 e dal 21 luglio intorno alla stessa ora il bundle PlayStation 5 +& Clank: Rift Apart . ...Anche se Ratchet & Clank Rift Apart è stato pubblicato qualche settimana fa, il team di Digital Foundry ha colto l'occasione per ritornare a parlare del gioco. In un nuovo video vengono elogiati i 40 ...Ratchet & Clank: Rift Apart è il gioco nuovo più venduto nel Regno Unito a giugno 2021, anche se il più venduto in assoluto resta FIFA 21.. Ratchet & Clank: Rift Apart rappresenta la new entry più ...