(Di martedì 20 luglio 2021) Il regista di Pulp Fictionha rivelato quali sono alcuni dei, quasi tutti con un legame al mondo del cinema. Il regista, fresco del debutto del romanzo di C'era una volta a... Hollywood nelle librerie, ha rivelato quali sono alcuni dei, specialmente in relazione al mondo del cinema. Ai microfoni del podcast The Bigger Picture, come riporta anche IndieWire,ha parlato del rapporto tra film e romanzi, e delle trasposizioni ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Quentin Tarantino svela i suoi 4 libri preferiti - GianlucaOdinson : Quentin Tarantino: 'La distribuzione in streaming è deprimente' - - Maurizio2L : @dukana2 Una bella coppia x un film di quentin tarantino! - MagiCath98 : Io prima 'ma non riuscirò mai a guardare questo film, dura troppo' Io adesso 'solo due ore? Ma è già finito?' Gra… - RivistaStudio : Quentin Tarantino ha rivelato i titoli dei suoi 4 libri preferiti e quasi tutti hanno a che fare con il cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Quentin Tarantino

Il Fatto Quotidiano

I giocatori avranno tra le mani un'avventura unica - ispirata alle opere di, i fratelli Coen e Bong Joon - ho - influenzata dalle proprie scelte, e in continua evoluzione. Il mese ...I giocatori avranno tra le mani un'avventura unica - ispirata alle opere di, i fratelli Coen e Bong Joon - ho - influenzata dalle proprie scelte, e in continua evoluzione . Di ...Il regista di Pulp Fiction Quentin Tarantino ha rivelato quali sono alcuni dei suoi libri preferiti, quasi tutti con un legame al mondo del cinema. Il regista Quentin Tarantino, fresco del debutto del ...Dal 1 luglio 2021 è disponibile anche in Italia il primo romanzo di Quentin Tarantino. Grazie a La nave di Teseo, C’era una volta a Hollywood è arrivato nelle nostre librerie in uno splendido ...