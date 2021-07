Preziosi | “Proveremo a fare meglio dell’anno scorso Zappacosta? Un sogno riprenderlo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente del Genoa, Enrico, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito al mercato e ad alcuni temi in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: “Il Genoa non sta attraversando un ottimo momento ma con la conferma di Ballardinirispetto alla passata stagione. Il livello del campionato penso che si sia alzato, sono tornati grandi allenatori come Mourinho, Allegri, Sarri. Certo, Conte non c’è più ma il livello è altissimo, Salvarci sarà la solita lotta ma cicome sempre”. Sui tifosi allo stadio : “Sono l’anima del calcio e speriamo che con tutte le ...