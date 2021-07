Omofobia: emendamento Iv-Autonomie, 'via sesso e identità di genere' (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - Il capogruppo di Iv Davide Faraone e la capogruppo delle Autonomia Julia Unterberger hanno presentato un emendamento all'articolo 1 del Ddl Zan che prevede la sostituzione ovunque nel testo al riferimento "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità" con la formula "su misoginia, abilismo, Omofobia o transfobia". Un altro emendamento firmato da Faraone con il senatore di Iv Giuseppe Cucca prevede invece di inserire esplicitamente all'articolo 7 del provvedimento il "rispetto della piena autonomia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - Il capogruppo di Iv Davide Faraone e la capogruppo delle Autonomia Julia Unterberger hanno presentato unall'articolo 1 del Ddl Zan che prevede la sostituzione ovunque nel testo al riferimento "sul, sul, sull'orientamento sessuale, sull'dio sulla disabilità" con la formula "su misoginia, abilismo,o transfobia". Un altrofirmato da Faraone con il senatore di Iv Giuseppe Cucca prevede invece di inserire esplicitamente all'articolo 7 del provvedimento il "rispetto della piena autonomia ...

