NBA 2K22 | Numerosi dettagli svelati

NBA 2K22 sta per partire e abbiamo alcune eccitanti notizie da condividere con voi prima della sua uscita il 10 Settembre! È passata meno di una settimana da quando abbiamo rivelato gli atleti della copertina di quest'anno, e ora è il momento di darvi un primo assaggio di ciò che c'è oltre la copertina. Questo è solo lo sguardo iniziale ad alcune delle nuove caratteristiche in arrivo in NBA 2K22, con altre informazioni in arrivo in Agosto e Settembre per rivelare ancora di più di ciò che è nuovo nella prossima versione del videogioco di simulazione di basket NBA più venduto. GAMEPLAY I miglioramenti chiave del gameplay sul campo sono stati ...

