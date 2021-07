Lone Echo 2 | data di uscita per il nuovo gioco VR di Ready at Dawn – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 20 luglio 2021)2 ha finalmente unadied è alquanto vicina: in estate arriverà dunque ilVR diat..2 ha unadifissata per il 24 agosto 2021 e questa è un’ottimaper tutti gli appassionati di giochi VR, visto che il titolo diatarriva come seguito di uno dei migliori giochi recenti per tali dispositivi, almeno per quanto riguarda i visori Oculus....

Advertising

Multiplayerit : Lone Echo 2: data di uscita per il nuovo gioco VR di Ready at Dawn -

Ultime Notizie dalla rete : Lone Echo

Multiplayer.it

- Migliori giochi VR per PC Il movimento nei giochi VR vi crea motion sickness e il sistema con i teletrasporti non vi soddisfa? Allorapotrebbe rivelarsi una fantastica ...Stai guardando Pubblicità La prima avventura di Liv e Jack,, ha lasciato diverse questioni non risolte e molte domande. Il suo sequel,II , offrirà le risposte quest'estate e, ovviamente, ci sarà molto di più da esplorare in un'esperienza ...Lone Echo 2, seguito della serie per visori VR sviluppata dai ragazzi di Ready at Dawn, ha ricevuto una data di lancio ufficiale.Lone Echo 2 ha finalmente una data di uscita ed è alquanto vicina: in estate arriverà dunque il nuovo gioco VR di Ready at Dawn.. Lone Echo 2 ha una data di uscita fissata per il 24 agosto 2021 e ...