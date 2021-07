Lazio vince 11 - 0 in amichevole, segna anche Hysaj (Di martedì 20 luglio 2021) Hysaj risponde alle polemiche andando in gol contro il Fiori Barp Mas, squadra dilettantistica del Bellunese, nella seconda amichevole della pre season della Lazio. Ad Auronzo di Cadore, i ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021)risponde alle polemiche andando in gol contro il Fiori Barp Mas, squadra dilettantistica del Bellunese, nella secondadella pre season della. Ad Auronzo di Cadore, i ...

