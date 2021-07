Jake La Furia e il suo passato: “Ho avuto problemi la polizia” (Di martedì 20 luglio 2021) Il cantante Jake La Furia in un’intervista parla di sé: “Non uso droghe da anni, ma ho avuto un serio problema con la polizia”. Le dichiarazioni di Jake La Furia in una recente intervista hanno suscitando molta curiosità da parte del pubblico. Jake, pseudonimo di Francesco Vigorelli, nasce a Milano il 25 febbraio del 1979, ed è conosciuto nella scena rapper italiana come componente dei Club Dogo. Francesco in un clima molto scherzoso racconta di sé, sia dal punto di vista della sua vita privata che sulla sua carriera, mostrando più volte la sua parte più ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021) Il cantanteLain un’intervista parla di sé: “Non uso droghe da anni, ma houn serio problema con la”. Le dichiarazioni diLain una recente intervista hanno suscitando molta curiosità da parte del pubblico., pseudonimo di Francesco Vigorelli, nasce a Milano il 25 febbraio del 1979, ed è conosciuto nella scena rapper italiana come componente dei Club Dogo. Francesco in un clima molto scherzoso racconta di sé, sia dal punto di vista della sua vita privata che sulla sua carriera, mostrando più volte la sua parte più ...

