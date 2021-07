Incendio in un ostello a Rimini: evacuazione dei vigili del fuoco nella notte per mettere tutti in salvo (Di martedì 20 luglio 2021) Paura nella notte per diverse persone che si trovavano al Jammin’ Hostel di via Derna a Marina Centro, Rimini. nella notte, infatti, una apparecchiatura elettronica ha preso fuoco costringendo i vigli del fuoco ad evacuare tutta la struttura. Alcune persone sono state trasportate in ospedale, mentre le altre sono state controllate direttamente sul luogo, dopo essere state messe in salvo. Incendio a Rimini Intorno alle 4 del mattino è divampato un Incendio al Jammin’ Hostel a Marina Centro. Da quello ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) Pauraper diverse persone che si trovavano al Jammin’ Hostel di via Derna a Marina Centro,, infatti, una apparecchiatura elettronica ha presocostringendo i vigli delad evacuare tutta la struttura. Alcune persone sono state trasportate in ospedale, mentre le altre sono state controllate direttamente sul luogo, dopo essere state messe inIntorno alle 4 del mattino è divampato unal Jammin’ Hostel a Marina Centro. Da quello ...

