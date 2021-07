Impresa riuscita per Jeff Bezos, nello spazio con New Shepard (Di martedì 20 luglio 2021) Impresa perfettamente riuscita. Jeff Bezos, il miliardario patron di Amazon, si è lanciato nello spazio a bordo della navicella New Shepard, costruita dalla sua società Blue Origin. L'Impresa proprio nel 52esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Un volo spettacolare di oltre 10 minuti. Il lancio dal Texas, con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia e l'atterraggio nel deserto del Texas, come previsto. Insieme a Bezos, a bordo anche il fratello Mark Bezos, Wally Funk, una pioniera di 82 anni della ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021)perfettamente, il miliardario patron di Amazon, si è lanciatoa bordo della navicella New, costruita dalla sua società Blue Origin. L'proprio nel 52esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Un volo spettacolare di oltre 10 minuti. Il lancio dal Texas, con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia e l'atterraggio nel deserto del Texas, come previsto. Insieme a, a bordo anche il fratello Mark, Wally Funk, una pioniera di 82 anni della ...

