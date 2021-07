Hysaj, un mezzo sorriso dopo le polemiche: segna in amichevole e la Lazio lo coccola (Di martedì 20 luglio 2021) Con un bel colpo di sinistro Elseid Hysaj è andato a segno, al 36' del primo tempo, nel test della Lazio ad Auronzo di Cadore contro la formazione locale del Fiori Barp Sospirolo. Un mezzo sorriso da ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) Con un bel colpo di sinistro Elseidè andato a segno, al 36' del primo tempo, nel test dellaad Auronzo di Cadore contro la formazione locale del Fiori Barp Sospirolo. Unda ...

