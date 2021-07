Gossip Girl Reboot: segreti di make up svelati da Amy Tagliamonti (Di martedì 20 luglio 2021) Gossip Girl Reboot: non si sta parlando di Blake Lively. Ma di Amy Tagliamonti. Una nuova protagonista del sequel della serie tanto amata dai millennial e dalla Generazione Y? No, è la make up artist, la stessa della serie originale. La stessa di The Carries Diaries, che ha truccato sì Blake Lively ma che adesso trucca Jordan Alexander e Whitney Peak (le nuove protagoniste e sorellastre di Gossip Girl Reboot). In attesa che la serie sia visibile anche in Italia, negli Stati Uniti è già disponibile su HBO Max e sta già influenzando le tendenze moda e ... Leggi su amica (Di martedì 20 luglio 2021): non si sta parlando di Blake Lively. Ma di Amy. Una nuova protagonista del sequel della serie tanto amata dai millennial e dalla Generazione Y? No, è laup artist, la stessa della serie originale. La stessa di The Carries Diaries, che ha truccato sì Blake Lively ma che adesso trucca Jordan Alexander e Whitney Peak (le nuove protagoniste e sorellastre di). In attesa che la serie sia visibile anche in Italia, negli Stati Uniti è già disponibile su HBO Max e sta già influenzando le tendenze moda e ...

Advertising

lovmcu : io già mi innervosisco facilmente con tutti questi 'antagonisti' che ci stanno in gossip girl mi verrebbe da spaccare la tv - fallingx__ : @M1RR0XS11 se è gossip girl sei fuori - 91UNFUCKW1TABLE : @M1RR0XS11 se è gossip girl ti cancello - yoongiraviolo : tf stavo vedendo un video di una ragazza che seguo su yt e nel reboot di gossip girl (spoiler) i professori fanno f… - goodvyearz : @bloodyrachell scus non ho mai guardato la marvel lol, e lo conosco solo per gossip girl<3 -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Girl Modern Love: L'amore infrange ogni regola nel trailer ufficiale della seconda stagione ... Delitto di stato ), Marquis Rodriguez ( When They See Us ), James Scully ( YOU ), Zuzanna Szadkowski ( Gossip Girl ), Lulu Wilson ( Sharp Objects ), l'irlandese Don Wycherley , Jeena Yi (...

Ryan Reynolds ha descritto esattamente com'è nata la storia d'amore con Blake Lively ... anche perché all'epoca lui era sposato con Scarlett Johannson e lei frequentava la co - star di Gossip Girl Penn Badgley. Adesso puoi avere un'idea più chiara di come sono andate le cose in quel ...

Gossip Girl: un sequel che davvero non ce la faccio Serialminds.com Blake Lively spiega ai fan come aiutarla contro i paparazzi Blake Lively, dopo aver rimproverato pubblicamente un tabloid, spiega ai fan come fermare i paparazzi che pedinano i bambini ...

Gossip Girl Reboot: 3 tendenze scarpe che anticipano l'Autunno Basta uno sguardo rapido agli scatti sul set di Gossip Girl Reboot per capire che lo stile dei personaggi è totalmente cambiato. Sono trascorsi quasi 10 anni dalla fine della serie TV originale e l'ap ...

... Delitto di stato ), Marquis Rodriguez ( When They See Us ), James Scully ( YOU ), Zuzanna Szadkowski (), Lulu Wilson ( Sharp Objects ), l'irlandese Don Wycherley , Jeena Yi (...... anche perché all'epoca lui era sposato con Scarlett Johannson e lei frequentava la co - star diPenn Badgley. Adesso puoi avere un'idea più chiara di come sono andate le cose in quel ...Blake Lively, dopo aver rimproverato pubblicamente un tabloid, spiega ai fan come fermare i paparazzi che pedinano i bambini ...Basta uno sguardo rapido agli scatti sul set di Gossip Girl Reboot per capire che lo stile dei personaggi è totalmente cambiato. Sono trascorsi quasi 10 anni dalla fine della serie TV originale e l'ap ...