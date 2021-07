Gianni Sperti | bomba su di lui “Ha avuto sbandate per alcuni tronisti …”

(Di martedì 20 luglio 2021)è uno dei volti storici di Uomini e Donne, programma di grande successo in onda da molti anni su Canale 5 e condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Spesso al centro del gossip ecco che nelle ultime ore sarebbero trapelate delle nuove voci che riguardano il celebre opinionista e che starebbero lasciando senza parole molte persone. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?e il ruolo di opinionista a Uomini e Donne Sono ormai molti anni che, ex ballerino e noto personaggio televisivo, occupa il posto di opinionista nella nota trasmissione di ...

Advertising

giovannalovison : @federica89M Uno dei momenti più alti della nostra TV insieme a “la borra”, i fratello Capone e la caduta di Gianni… - zazoomblog : U&D Gianni Sperti shock: “Ha avuto sbandate per alcuni tronisti..” - #U&D #Gianni #Sperti #shock:… - antonioiovino97 : Ma ca passat Luciano? M par Gianni Sperti #TemptationIsland - mariapolpy : MANUELA E STEFANO UNA COSA DOVETE FARE PENSATE ALLE VOSTRE PORCATE INVECE DI FARE I GIANNI SPERTI DELLA SITUAZIONE… - gabrixlino : gianni sperti? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

, storico opinionista di Uomini e Donne, si sarebbe infatuato di alcuni volti noti del programnma di Canale 5. L'indiscrezione arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip: 'Ha spesso ...Vediamo meglio insieme che cosa è trapelato sulasciando tutti a bocca aperta su Uomini e donne. Come sappiamo lui è uno degli opinionisti del programma da molti anni, ed insieme a Tina Cipollari fanno un'incredibile coppia. Stiamo ...Tra i commenti, è spuntato anche quello di Gianni Sperti, grande amico di Luigi e che gli è sempre stato vicino anche negli studi televisivi di ‘Uomini e Donne‘. Un ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è s ...UeD, finalmente viene svelata la verità su Gianni Sperti. L'opinionista rivela alcuni retroscena: "Ha avuto sbandate per qualche tronista" ...