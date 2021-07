Faccia a faccia a faccia (Di martedì 20 luglio 2021) – la mia vignetta sulla prima pagine de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #conte #m5s #draghi #grillo #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) – la mia vignetta sulla prima pagine de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #conte #m5s #draghi #grillo #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

AndreaOrlandosp : Trovo divertente e curioso il fatto che Salvini faccia chiedere a me da alcuni suoi parlamentari il perché della no… - borghi_claudio : Sopra i 60 anni, facendo gli stessi conti, invece la vaccinazione appare fortemente consigliabile, anche qui soprat… - stanzaselvaggia : Tu fai vedere cosa succede in una non-discoteca di Salerno che si trasforma in discoteca alla faccia delle regole e… - devonnessmiIe : c’ho una faccia come il culo stamattina, mammamia - sofiatagliaferr : RT @advorelou: Liam che si fa sgamare perché prima indica Louis quando dice “camera sua” poi indica Harry e “ti ricordi sono venuto” e la f… -