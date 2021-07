Elisabetta Canalis torna in tv dopo otto anni di assenza: ecco in quale programma la vedremo (e che ruolo ricoprirà) (Di martedì 20 luglio 2021) dopo ben otto anni di assenza finalmente l’ex Velina di Striscia la notizia Elisabetta Canalis tornerà in tv con un programma tutto suo. Stiamo parlando di Vite da copertina, la trasmissione che racconta le biografie dei personaggi noti e nuovi fenomeni di costume; il tutto avverrà attraverso una serie di interviste esclusive, in cui si parlerà anche di stili di vita, influencer, musica, cinema, ecc. Elisabetta condurrà Vite da copertina dal primo settembre alle 17.30 su Tv8; intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato i motivi per cui ha deciso di ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 luglio 2021)bendifinalmente l’ex Velina di Striscia la notiziatornerà in tv con untutto suo. Stiamo parlando di Vite da copertina, la trasmissione che racconta le biografie dei personaggi noti e nuovi fenomeni di costume; il tutto avverrà attraverso una serie di interviste esclusive, in cui si parlerà anche di stili di vita, influencer, musica, cinema, ecc.condurrà Vite da copertina dal primo settembre alle 17.30 su Tv8; intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato i motivi per cui ha deciso di ...

