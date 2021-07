Derivati, la Corte dei Conti: a Milano danno erariale per 70 milioni di euro (Di martedì 20 luglio 2021) È stimato in 70 milioni di euro dalla Procura della Corte dei Conti della Lombardia il danno erariale causato dalla gestione di contratti Derivati, i cosiddetti “swap” alla Città metropolitana di Milano. E per i magistrati amministrativi non vi è alcun dubbio che quei Derivati fossero “manifestamente diseconomici“. Insomma investimenti non solo rischiosi ma addirittura da evitare come la peste. Di qui l’ipotesi avanzata dalla Procura della Corte dei Conti per la Lombardia che ha notificato un invito a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) È stimato in 70didalla Procura delladeidella Lombardia ilcausato dalla gestione di contratti, i cosiddetti “swap” alla Città metropolitana di. E per i magistrati amministrativi non vi è alcun dubbio che queifossero “manifestamente diseconomici“. Insomma investimenti non solo rischiosi ma addirittura da evitare come la peste. Di qui l’ipotesi avanzata dalla Procura delladeiper la Lombardia che ha notificato un invito a ...

