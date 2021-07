Ddl Zan, riprende la discussione generale in Senato: segui la diretta (Di martedì 20 luglio 2021) La Lega ha presentato 700 emendamenti al Ddl Zan al Senato, dove alle 16 è ripresa la discussione generale sul testo contro la omotransfobia. “Se si dialoga, siamo pronti a ritirare gran parte delle nostre proposte di modifica. Se invece il Pd continuerà a volere lo scontro, affosserà la legge” ha detto il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Romeo. Quattro gli emendamenti di Italia viva. Le proposte di modifica riguardano gli articoli 1, 4 e 7, tra i più contestati del provvedimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) La Lega ha presentato 700 emendamenti al Ddl Zan al, dove alle 16 è ripresa lasul testo contro la omotransfobia. “Se si dialoga, siamo pronti a ritirare gran parte delle nostre proposte di modifica. Se invece il Pd continuerà a volere lo scontro, affosserà la legge” ha detto il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Romeo. Quattro gli emendamenti di Italia viva. Le proposte di modifica riguardano gli articoli 1, 4 e 7, tra i più contestati del provvedimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - salfasanop : RT @marianna_eg: “Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice che il t… - petergomezblog : Ddl Zan, oltre 1000 emendamenti: 700 solo dalla Lega, anche Italia viva ne presenta 4. Zan (Pd): ‘Così si affossa l… -