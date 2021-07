Ddl Zan | oggi scadono i termini per la presentazioni degli emendamenti

(Di martedì 20 luglio 2021)giornata cruciale per il ddl Zan in Senato. Alle 12 scade il temine per presentareal testo, che consentiranno di vedere se c'è reale volontà di mediazione da parte di Lega e Iv. Non ...

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - andreafdx : RT @valigiablu: DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neoliberali… - IsraelCoenM : RT @fattoquotidiano: Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Oggi giornata cruciale per ilin Senato. Alle 12 scade il temine per presentare emendamenti al testo, che consentiranno di vedere se c'è reale volontà di mediazione da parte di Lega e Iv. Non mi fido di un "omofobo" ...Matteo Salvini che ha scovato nei mesi sempre il tempo di propagandare su qualsiasi cosa, dall'immigrazione, alpassando per la Nazionale azzurra a Euro 2020, non ha mai parlato di vaccini: ...Oggi, 20 luglio 2021, è la giornata della verità per il Ddl Zan. Alle 12 scade il termine per gli emendamenti, che per ora rimangono un'incognita."Applicare in Italia un Green pass come quello immaginato da Macron sarebbe un disastro per l'economia". Così Giorgia Meloni a margine della presentazione del suo libro "Io sono Giorgia" che si è tenu ...