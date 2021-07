Covid | in Campania 233 positivi e un decesso nelle ultime 48 ore Idice di contagio al 3 | 2% Crescono i ricoveri

Advertising

fanpage : L' allarme della Federazione Italia dei Medici Pediatri #20luglio - neifatti : Covid in Campania, 233 nuovi positivi - laccio : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (20 luglio 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - ottopagine : Covid in Campania: 233 positivi e 1 decesso - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (20 luglio 2021) Ecco l’aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Da qui l'idea di far passare in zona Gialla le Regioni con un tasso di occupazione dei posti... in Calabria 3% e 6%, in2% e 5%. Le altre Regioni invece se la passano tutto sommato ...... Gabriele Capone, Soprintendente Archivistico e Bibliografico dellae della Calabria, ... ma anche momenti difficili come questi mesi segnati dal- 19, e l'inizio di un nuovo ciclo, che ...Sono 233 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania a fronte di 7.168 tamponi molecolari effettuati. L’indice di contagio è del 3,25% . Il dato è fornito dall’Unità di crisi della Region ...Covid in Campania, il bollettino del 20 luglio - Consueto aggiornamento con il bollettino covid della Regione Campania che comunica i dati a oggi, martedì 20 luglio. In 24 ore sono 233 i nuovi positiv ...