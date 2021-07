Coronavirus | oggi in Calabria aumentano gli isolati a domicilio Un decesso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

in Puglia, su 7.764 test analizzati, sono stati individuati 80 casi positivi alrispetto ai 47 di ieri. Non sono stati registrati decessi.il tasso di positività è dell'1,03% (...Sono in aumento i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: si tratta di 3.558 positivi (ieri erano stati 2.072). I decessi invece passano dai 7 di ieri ai 10 di. In calo il tasso di positività rispetto al giorno precedente, per via del maggior numero di tamponi eseguiti: passa dal 2,3% all'1,6 . Il trend comunque è in aumento, come si osserva anche dal ...Circa il 50% dei genomi del Covid19 in Italia è sequenziato in Campania. La variante Delta colpisce anche le persone vaccinate contro il Coronavirus, tuttavia l’efficacia del vaccino è stata ...Intanto le vaccinazioni superano quota 525.000 ed altri 17 nuovi guariti fanno arrivare il totale da inizio pandemia a 44.470. Nelle categorie over 80, 70-79 e 60-69 le dosi finora somministrate sono ...