Cardi B | tutta fosforescente | balla semi-nuda e col pancione

(Di martedì 20 luglio 2021) Una star internazionale che non sbaglia un colpo ed anche con ilB scatena i follower con il suo ultimo video. Devastante! Pochi secondi di video per irrompere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

italymystery : Potevate scegliere di imparare qualcosa da tutta la situazione invece ci mettete il carico di picche. Doja Cat e C… - babypetra13 : @spyheda anche io i må, britney e olivia, poi queen taylor swift (e il pop in generale ariana grande lady gaga dua… - therealComi : Nuovo video di cardi b dove canta una strofa tutta gnuda mentre rappa sui pompini, spero non venga fatta nessuna se… - divanomat : Sarà un successo perché avrà tutta la payola di Cardi e a noi questo va più che bene, saggia scelta che Normani! -

Ultime Notizie dalla rete : Cardi tutta

BlogLive.it

... a curare musica e sound design c'è infatti Edison Studio (Mauro, Luigi Ceccarelli, Fabio ...meravigliosa del primo regno dell'Aldilà che il restauro della Cineteca di Bologna restituisce in...... Stefanoed Enzo Filippetti, Sabato 7 agosto l'appuntamento è un uno dei "posti del cuore" ...toscano che ha partecipato a numerosi show televisivi e teatrali per una serata senza pensieri...Una star internazionale che non sbaglia un colpo ed anche con il pancione, Cardi B scatena i follower con il suo ultimo video. Devastante!Sei appuntamenti all’alba, di gran moda quest’anno, anche nella Repubblica di San Marino, dove da domenica 25 luglio si apre la 13^ edizione di Alba sul Monte in Concerto, organizzata dall’associazion ...