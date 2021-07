Bianca Guaccero emozionata: 'Stiamo per arrivare su Rai1' (Di martedì 20 luglio 2021) La nuova stagione televisiva sarà molto importante per Bianca Guaccero perché segnerà il suo ritorno su Rai1, in contemporanea con la presenza fissa su Rai2. La conduttrice è emozionata come non mai ed è già al lavoro con la fiction Fino all'ultimo battito. Bianca Guaccero torna su Rai1 Si chiama Fino all'ultimo battito ed è la nuova fiction che sbarcherà su Rai1 il prossimo autunno. La produzione vedrà il ritorno nei panni di attrice di Bianca Guaccero. La conduttrice, da tempo al timone del programma Detto Fatto, in ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 luglio 2021) La nuova stagione televisiva sarà molto importante perperché segnerà il suo ritorno su, in contemporanea con la presenza fissa su Rai2. La conduttrice ècome non mai ed è già al lavoro con la fiction Fino all'ultimo battito.torna suSi chiama Fino all'ultimo battito ed è la nuova fiction che sbarcherà suil prossimo autunno. La produzione vedrà il ritorno nei panni di attrice di. La conduttrice, da tempo al timone del programma Detto Fatto, in ...

Advertising

Rai_casting : Sono ufficialmente aperti i casting per la nuova stagione di @DettoFattoRai2 ???? Vuoi partecipare ad un tutorial de… - ReTwitStorm_ita : “#Pazzesca”. #Bianca #Guaccero, 40 anni, è uno #Spettacolo in #Bikini. Roba da #Copertina: FOTO… - daBitonto : La nostra @bianca_guaccero a @Ballando_Rai al fianco di @milly_carlucci? Indiscrezioni #tv: per la showgirl di… - zazoomblog : Bianca Guaccero la dedica inaspettata accende la curiosità del web - #Bianca #Guaccero #dedica #inaspettata - zazoomblog : Bianca Guaccero la dedica inaspettata accende la curiosità del web - #Bianca #Guaccero #dedica #inaspettata -