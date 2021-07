Bezos, da Amazon allo spazio. Tutto pronto per il lancio dell'uomo più ricco del mondo (Di martedì 20 luglio 2021) La corsa verso lo spazio prosegue senza soste. Oggi è la volta del lancio della "New Shepard" di Jeff Bezos, che porterà oltre l'orbita terrestre il 18enne Oliver Daemen e l'aviatrice 82enne Wally ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) La corsa verso loprosegue senza soste. Oggi è la volta dela "New Shepard" di Jeff, che porterà oltre l'orbita terrestre il 18enne Oliver Daemen e l'aviatrice 82enne Wally ...

Advertising

repubblica : Da Amazon allo spazio: oggi il decollo di Bezos - Bitpanda_IT : Jeff Bezos si prepara ad andare nello spazio. Come reagiranno le azioni @amazon? - ciccioetna : Appuntamento alle 15:00. Quando il Dott. #Bezos partirà per un breve viaggio con vista sul pianeta terra. La cos… - guidoromano13 : Alle 15 parte il volo nello spazio di Jezz Bezos. Io invece vado a fare metano nella mia panda alle 13 così spendo… - gpz : Il 5 Luglio cambio al vertice di Amazon. Non sia mai che oggi Bezos tiri le cuoia e Amazon affondi in borsa #Bezos -