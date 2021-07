Anna Tatangelo si prepara per Scene Da Un Matrimonio | «Mi sono sempre ispirata ad artiste come Raffaella Carrà o Mina Non sostituisco Barbara D’Urso | i nostri programmi non hanno nulla in comune»

(Di martedì 20 luglio 2021)Nella nuova domenica pomeriggio di Canale 5, com’è già noto ai lettori di DavideMaggio.it che per primo ha svelato la notizia, ci sarà spazio anche per. Sarà infatti lei a condurre la nuova edizione diDa Unche, insieme ad una versione domenicale di Verissimo, andrà a rimpiazzare Domenica Live di. La conduttrice ha dunque detto la sua sulla nuova esperienza televisiva che la vedrà protagonista a partire da settembre. “Mi è stato proposto e ho accettato. Mi...

Advertising

veneziaradiotv : Anna Tatangelo torna con il nuovo album “Anna Zero” - VelvetMagIta : Anna Tatangelo pronta per Scene da un matrimonio: “Il mio modello sarà #RaffaellaCarra” #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Anna Tatangelo stroncata da Davide Mengacci: “Avrei puntato su Barbara d’Urso” - infoitcultura : Anna Tatangelo 'Mi ispiro a Raffaella Carrà'/ 'Dicono che sostituirò la D'Urso, ma…' - infoitcultura : Anna Tatangelo al posto della D’Urso? La splendida cantante fa chiarezza -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

pubblica una storia Instagram davvero molto commovente in compagnia del suo amore: 'Grazie di tutto....'. Per la cantante di Sora,è arrivato il tempo delle 'mele'. ...Ormai è ufficiale, saràa sostituire Barbara d'Urso nella domenica pomeriggio al posto di Domenica Live . I programmi di punta della conduttrice di Canale 5 non sono infatti stati rinnovati per la prossima ...Davide Mengacci commenta la scelta di Mediaset di affidare ad Anna Tatangelo Scene da un matrimonio: decisione bocciata ...Sta scaldando i motori la bellissima Anna Tatangelo che presto vestirà i panni di conduttrice televisiva. I suoi modelli? Due donne mitiche.