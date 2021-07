Agente Chiellini: “Vuole continuare a giocare con la Juve, ma i matrimoni si fanno in due” (Di martedì 20 luglio 2021) “Sta vivendo l’infortunio, anche se grande, con euforia per questa vittoria che si sente cucita addosso come tutto il gruppo”. Sono queste le parole di Davide Lippi, Agente anche di Leonardo Spinazzola, ai microfoni di Rai Sport. Il focus è ovviamente sul recupero del laterale della Roma e della Nazionale: “È felice a Roma, è contento di stare alla Roma e adesso lo aspettiamo, noi come Mourinho e tutta la squadra, di corsa entro fine anno speriamo”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SU Chiellini – “Giorgio è molto sereno, molto tranquillo. Non c’è alcuna novità, di sicuro pensare a Chiellini lontano dai campi di calcio sarebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “Sta vivendo l’infortunio, anche se grande, con euforia per questa vittoria che si sente cucita addosso come tutto il gruppo”. Sono queste le parole di Davide Lippi,anche di Leonardo Spinazzola, ai microfoni di Rai Sport. Il focus è ovviamente sul recupero del laterale della Roma e della Nazionale: “È felice a Roma, è contento di stare alla Roma e adesso lo aspettiamo, noi come Mourinho e tutta la squadra, di corsa entro fine anno speriamo”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SU– “Giorgio è molto sereno, molto tranquillo. Non c’è alcuna novità, di sicuro pensare alontano dai campi di calcio sarebbe ...

