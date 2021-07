1 minuto in Borsa 20 luglio 2021 (Di martedì 20 luglio 2021) (TeleBorsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto materie prime (+1,04%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore media (-1,39%). In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +115 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,68%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ancora degli Stati Uniti, in previsione giovedì. I mercati sono in attesa delle Vendite al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Tele) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto materie prime (+1,04%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore media (-1,39%). In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +115 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,68%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ancora degli Stati Uniti, in previsione giovedì. I mercati sono in attesa delle Vendite al ...

Advertising

zazoomblog : 1 minuto in Borsa 19 luglio 2021 - #minuto #Borsa #luglio - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 15 luglio 2021 - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 13 luglio 2021 - #minuto #Borsa #luglio - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 12 luglio 2021 - [video] - Seduta invariata per Piazza Affari -