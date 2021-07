Ranking Atp lunedì 19 luglio: Berrettini stabile all’ottavo posto, vola Anderson (Di lunedì 19 luglio 2021) Top ten congelata nel Ranking Atp del 19 luglio e senza alcun movimento nella prima settimana di tornei post Wimbledon. In testa c’è sempre Novak Djokovic davanti a Daniil Medvedev e Rafael Nadal, mentre Matteo Berrettini è stabile all’ottavo posto con Roger Federer alle sue spalle. Alle porte dei primi dieci in classifica si issa Pablo Carreno Busta, lo spagnolo vincitore di Amburgo è adesso numero 11 (+2). Balzo di dieci posizioni per il finalista Filip Krajinovic (34°). vola Federico Coria (62°, +15), sorride Kevin Anderson con il ritorno in top-100 ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Top ten congelata nelAtp del 19e senza alcun movimento nella prima settimana di tornei post Wimbledon. In testa c’è sempre Novak Djokovic davanti a Daniil Medvedev e Rafael Nadal, mentre Matteocon Roger Federer alle sue spalle. Alle porte dei primi dieci in classifica si issa Pablo Carreno Busta, lo spagnolo vincitore di Amburgo è adesso numero 11 (+2). Balzo di dieci posizioni per il finalista Filip Krajinovic (34°).Federico Coria (62°, +15), sorride Kevincon il ritorno in top-100 ...

