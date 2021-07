Rai Due, nuovo programma tutto al femminile: conducono due star! (Di lunedì 19 luglio 2021) Rai Due, nuovo programma tutto al femminile: conducono due star tra le più amate dai telespettatori italiani. Paola Perego e Simona Ventura faranno coppia su Rai Due a partire dalla prossima stagione televisiva. Le due conduttrici saranno al timone di un nuovo programma domenicale: Citofonare Rai2. A rivelarlo sono state le dirette interessate nel programma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Rai Due,aldue star tra le più amate dai telespettatori italiani. Paola Perego e Simona Ventura faranno coppia su Rai Due a partire dalla prossima stagione televisiva. Le due conduttrici saranno al timone di undomenicale: Citofonare Rai2. A rivelarlo sono state le dirette interessate nelL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Andrea Camilleri, due anni fa l'addio al papà di Montalbano. Regista di teatro, funzionario Rai, fino al successo c… - elio_vito : Buongiorno. Cambio argomento, o forse no, il pluralismo in Italia. Il governo ha nominato due membri del CdA #Rai e… - wajtingforlouis : RT @sonolaferaz: la programmazione: *#unapezzadilundini inizierà alle 22.55* rai due: - kotohikii : ma ancora non è finita sta roba su rai due - strawfield01 : RT @sonolaferaz: la programmazione: *#unapezzadilundini inizierà alle 22.55* rai due: -