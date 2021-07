Psychonauts 2: un nuovo video di gameplay ci mostra alcuni livelli per la prima volta (Di lunedì 19 luglio 2021) Un lungo video di gameplay ci da l’occasione di scoprire alcuni dettagli su Psychonauts 2, il sequel del titolo di culto destinato a essere pubblicato a breve Mentre ci avviciniamo inesorabilmente alla sua data di uscita, che è fissata per l’Estate 2021, un nuovo video di gameplay ci permette di scoprire alcuni dettagli di Psychonauts 2, il sequel del titolo di culto del 2005 sviluppato da Double Fine. In particolare, il filmato recentemente pubblicato ci permette di dare un’occhiata al design di alcuni dei ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 luglio 2021) Un lungodici da l’occasione di scopriredettagli su2, il sequel del titolo di culto destinato a essere pubblicato a breve Mentre ci avviciniamo inesorabilmente alla sua data di uscita, che è fissata per l’Estate 2021, undici permette di scopriredettagli di2, il sequel del titolo di culto del 2005 sviluppato da Double Fine. In particolare, il filmato recentemente pubblicato ci permette di dare un’occhiata al design didei ...

Advertising

misteruplay2016 : Psychonauts 2 in un nuovo video gameplay focalizzato su alcuni livelli - MondoXbox : Un nuovo trailer sulla trama di Psychonauts 2 - xeratdragons : Psychonauts 2 torna a mostrarsi in un nuovo psichedelico story trailer - - Tech_Gaming_it : Nuovo Trailer sulla Storia di Psychonauts 2 - IGNitalia : Abbiamo provato #Psychonauts2, il nuovo gioco di Double Fine in arrivo ad agosto: Raz sta tornando e nessun cervell… -