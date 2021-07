Pilar Bardem | addio all' attrice madre di Javier e Carlos | aveva 82 anni

Advertising

VanityFairIt : La poliedrica star spagnola aveva 82 anni. «È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall'amore della sua fa… - DURAND__YASSiNE : RT @VanityFairIt: La poliedrica star spagnola aveva 82 anni. «È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall'amore della sua famiglia… - YassineDurand : RT @VanityFairIt: La poliedrica star spagnola aveva 82 anni. «È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall'amore della sua famiglia… - VanityFairIt : La poliedrica star spagnola aveva 82 anni. «È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall'amore della sua fa… - CatelliRossella : E' morta l'attrice Pilar Bardem, madre di Javier - Cinema - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pilar Bardem

Vanity Fair Italia

è morta sabato 17 luglio 2021 all'età di 82 anni, l'attrice era la madre di Javier e Carlos, entrambi famosi attori in Spagna. La notizia, confermata dalla famiglia, rivela che il decesso ...Grave lutto per l'attore spagnolo Javier. L'interprete Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per Non è un paese per vecchi ha recentemente perso la madre., noto volto del grande spagnolo, si è spenta all'età di 82 anni, lo scorso 17 luglio. A darne la notizia sono stati i tre figli, Javier per l'appunto, e i fratelli Carlos e Monica. Da ...L'attrice spagnola Pilar Bardem è morta a 82 anni il 17 luglio 2021, l'attrice e attivista era la madre di Javier e Carlos. Pilar Bardem è morta sabato 17 luglio 2021 all'età di 82 anni, l'attrice era ...Grave lutto per l'attore spagnolo Javier Bardem: l'interprete Premio Oscar ha recentemente perso la madre, all'età di 82 anni.