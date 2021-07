Pedro Almodovar apre Venezia 78 con ‘Madres Paralelas’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Pedro Almodóvar porta Madres paralelas, interpretato da Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma è il film di apertura, in Concorso, della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera (1 – 11 settembre 2021). Cosa ha detto Pedro Almodovar? “Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983…” – dichiara Pedro Almodóvar – “…nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021)Almodóvar porta Madres paralelas, interpretato da Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma è il film di apertura, in Concorso, della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera (1 – 11 settembre 2021). Cosa ha detto? “Nasco come regista proprio anel 1983…” – dichiaraAlmodóvar – “…nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la ...

MariusNux : RT @AlbertoBarbera2: 'Madres paralelas' di Pedro Almodovar, ritratto intenso e sensibile di due donne non riconciliate, aprirà la 78 Mostra… - gvecchi : RT @AlbertoBarbera2: 'Madres paralelas' di Pedro Almodovar, ritratto intenso e sensibile di due donne non riconciliate, aprirà la 78 Mostra… - fabio_falzone : RT @AlbertoBarbera2: 'Madres paralelas' di Pedro Almodovar, ritratto intenso e sensibile di due donne non riconciliate, aprirà la 78 Mostra… - polidoropress : RT @AlbertoBarbera2: 'Madres paralelas' di Pedro Almodovar, ritratto intenso e sensibile di due donne non riconciliate, aprirà la 78 Mostra… - simonaarillotta : RT @AlbertoBarbera2: 'Madres paralelas' di Pedro Almodovar, ritratto intenso e sensibile di due donne non riconciliate, aprirà la 78 Mostra… -