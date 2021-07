Panico sul web: Fifa 22 già hackerato, molti utenti temono le conseguenze (Di lunedì 19 luglio 2021) moltissimi dati di Electronic Arts sono finiti inspiegabilmente online, è stato addirittura richiesto del denaro per non pubblicarli in anticipo. EA Sports ha subito un grave attacco hacker (by Adobestock)Web in subbuglio nelle ultime ore, dopo che Electronic Arts ha subito un attacco hacker ed ha visto pubblicati anzitempo sul web tantissimi dati riguardanti numerosi titoli della sua collezione di giochi, in primis Fifa 22 che del noto colosso di videogiochi statunitense è da sempre il fiore all’occhiello. Sembra addirittura ora sia stato messo in piedi un ricatto per ritirare i dati rubati dalla rete, con una richiesta in denaro che ha fatto ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)ssimi dati di Electronic Arts sono finiti inspiegabilmente online, è stato addirittura richiesto del denaro per non pubblicarli in anticipo. EA Sports ha subito un grave attacco hacker (by Adobestock)Web in subbuglio nelle ultime ore, dopo che Electronic Arts ha subito un attacco hacker ed ha visto pubblicati anzitempo sul web tantissimi dati riguardanti numerosi titoli della sua collezione di giochi, in primis22 che del noto colosso di videogiochi statunitense è da sempre il fiore all’occhiello. Sembra addirittura ora sia stato messo in piedi un ricatto per ritirare i dati rubati dalla rete, con una richiesta in denaro che ha fatto ...

