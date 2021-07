Le due ragazze aggredite e minacciate in spiaggia perché lesbiche | VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) Francesca e Martinna sono una coppia. E come tantissime coppie sono andate al mare per passare la giornata in spiaggia. Ma le due ragazze sono state aggredite da un uomo perché si sono scambiate un bacio. E’ successo a Capo Miseno, nell’area di Posillipo, in Campania. Nonostante l’opinione pubblica sia in questi giorni impegnata a dibattere sul Ddl Zan, e su tutte le varie osservazioni che a tanti non sono chiare, in giro per l’Italia gli episodi di omofobia continuano a ripetersi. Sono state proprio le due ragazze a diffondere il VIDEO di un signore avanti con l’età che mentre era al mare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Francesca e Martinna sono una coppia. E come tantissime coppie sono andate al mare per passare la giornata in. Ma le duesono stateda un uomosi sono scambiate un bacio. E’ successo a Capo Miseno, nell’area di Posillipo, in Campania. Nonostante l’opinione pubblica sia in questi giorni impegnata a dibattere sul Ddl Zan, e su tutte le varie osservazioni che a tanti non sono chiare, in giro per l’Italia gli episodi di omofobia continuano a ripetersi. Sono state proprio le duea diffondere ildi un signore avanti con l’età che mentre era al mare ...

