L’attacco a tutto campo di Letta a Salvini, dal ddl Zan ai vaccini: «Omofobo» e «completo irresponsabile» (Di lunedì 19 luglio 2021) «Omofobo» a proposito del Ddl Zan, «un completo irresponsabile» sul tema dei vaccini. Il leader del Pd Enrico Letta ha sferrato un doppio attacco a Matteo Salvini da Palermo. «Chi è Omofobo in Europa non può essere un credibile interlocutore in Italia: quando mi si chiede perché non parli con Salvini su questo tema, io dico Salvini ritiri tutte le posizioni omofobe che ha espresso in Europa, a sostegno per esempio della legge di Orban: non si può essere omofobi in Europa e poi voler dialogare con noi: è incompatibile», ha detto ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) «» a proposito del Ddl Zan, «un» sul tema dei. Il leader del Pd Enricoha sferrato un doppio attacco a Matteoda Palermo. «Chi èin Europa non può essere un credibile interlocutore in Italia: quando mi si chiede perché non parli consu questo tema, io dicoritiri tutte le posizioni omofobe che ha espresso in Europa, a sostegno per esempio della legge di Orban: non si può essere omofobi in Europa e poi voler dialogare con noi: è incompatibile», ha detto ...

Advertising

marydrama_ : @Iightsoviolent L’attacco nasce quando arrivate in 100 contro una persona, quando andate a prendere tweet vecchi me… - MLRiveiro : RT @PartitComunista: Il Comitato Centrale del Partito Comunista esprime la più totale solidarietà a tutti i compagni del Deutsche Kommunist… - mariocipriani1 : #genovaG8 @repubblica & co. ancora fanno girare le registrazioni sala operativa che fanno sembrare tutto un equivo… - Matteo67 : @lucianocapone Mah!!! Visto così non sembra un attacco al vaccino anti vaiolo… più che altro sembra un modo per dir… - shafiunmiraz0 : RT @ilReazionario: L’uomo-soia ha un attacco di panico al solo pensiero di un mondo senza patente di guida, non può vivere se non per media… -