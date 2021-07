L’addio al Milan-Juventus che segna l’inizio di una nuova epoca (Di lunedì 19 luglio 2021) Torna il Trofeo Berlusconi. La partita, in programma il 31 luglio, coinvolgerà il Monza e la Juventus. Escluso il Milan. Torna uno dei principali appuntamenti calcistici estivi. Il 31 luglio, infatti, lo stadio “U-Power” di Monza ospiterà la nuova edizione del Trofeo Berlusconi. Con una novità, però, rispetto al passato: la manifestazione, nata nel 1991, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Torna il Trofeo Berlusconi. La partita, in programma il 31 luglio, coinvolgerà il Monza e la. Escluso il. Torna uno dei principali appuntamenti calcistici estivi. Il 31 luglio, infatti, lo stadio “U-Power” di Monza ospiterà laedizione del Trofeo Berlusconi. Con una novità, però, rispetto al passato: la manifestazione, nata nel 1991, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

