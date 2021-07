La nuova esperienza di Mattia Guarnieri | il portiere a CalcioWeb | “Donnarumma tra i top 3 | la scelta di Buffon è stata un pò folle”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 luglio 2021) Euro 2021 è andato in archivio e ha regalato tantissime soddisfazioni ai tifosi italiani, adesso è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione con i vari campionati italiani. In particolar modo è entrato nel vivo il calciomercato, la crisi economica ha bloccato un pò le trattative, mentre altre sono andate in porto. E’ il caso del, ex Palermo che si candida ad una stagione da protagonista. E’ diventato un nuovo giocatore del Muravera, club sardo di Serie D che punta ad una stagione di vertice. L’obiettivo sarà quello di puntare alle prime posizioni e l’arrivo di uncome ...