Kean Juventus, affare difficile: l’attaccante può tornare a una condizione (Di lunedì 19 luglio 2021) Moise Kean è un nome sempre molto caldo in ottica calciomercato Juventus: il classe 2000 può arrivare solo ad una condizione Moise Kean è nome sempre molto caldo in ottica calciomercato Juventus: l’attaccante classe 2000 è uno dei possibili arrivi last minute per lo slot di quarta punta, anche nel caso dovesse esserci qualche scossone per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Tuttosport rivela come l’attaccante (ora all’Everton) potrebbe arrivare soltanto in prestito, ovvero con la stessa formula che lo ha portato al PSG: con Allegri, Kean si è fatto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Moiseè un nome sempre molto caldo in ottica calciomercato: il classe 2000 può arrivare solo ad unaMoiseè nome sempre molto caldo in ottica calciomercatoclasse 2000 è uno dei possibili arrivi last minute per lo slot di quarta punta, anche nel caso dovesse esserci qualche scossone per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Tuttosport rivela come(ora all’Everton) potrebbe arrivare soltanto in prestito, ovvero con la stessa formula che lo ha portato al PSG: con Allegri,si è fatto ...

