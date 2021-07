Iacoponi: “L’anno scorso ero in D, ora mi alleno con Buffon! E’ un onore essere al Parma” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il nuovo attaccante del Parma, Daniele Iacoponi, ha così parlato ai giornalisti presenti a Castelrotto poco prima della seduta pomeridiana di allenamento: “Quando è arrivata l’offerta del Parma, ho accantonato tutte le altre e ho accettato subito, per me è un onore essere qui, questa è una grande piazza e sono contentissimo”. Racconta un po’ la tua ‘strana’ carriera.“Lo scorso anno a quest’ora stavo passando dall’Eccellenza alla Serie D, poi ho fatto metà stagione all’Arezzo in Serie C e ora mi alleno con Buffon, ho fatto grandi passi”. Su un polpaccio ti sei tatuato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Il nuovo attaccante del, Daniele, ha così parlato ai giornalisti presenti a Castelrotto poco prima della seduta pomeridiana di allenamento: “Quando è arrivata l’offerta del, ho accantonato tutte le altre e ho accettato subito, per me è unqui, questa è una grande piazza e sono contentissimo”. Racconta un po’ la tua ‘strana’ carriera.“Loanno a quest’ora stavo passando dall’Eccellenza alla Serie D, poi ho fatto metà stagione all’Arezzo in Serie C e ora micon Buffon, ho fatto grandi passi”. Su un polpaccio ti sei tatuato ...

