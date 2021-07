Grande Fratello Vip, due volti super trash si candidano dopo Uomini e Donne e Temptation Island (Di lunedì 19 luglio 2021) Alcune ore fa abbiamo scoperto che Manila Nazzaro potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare da Temptation Island (nella sua versione “nip”), sta per candidarsi un altro volto. Grande Fratello Vip, due volti super trash si candidano Lei è Sofia Calesso, ex volto di Temptation Island che starebbe per candidarsi per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 luglio 2021) Alcune ore fa abbiamo scoperto che Manila Nazzaro potrebbe entrare nella Casa delVip. A quanto pare da(nella sua versione “nip”), sta per candidarsi un altro volto.Vip, duesiLei è Sofia Calesso, ex volto diche starebbe per candidarsi per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

