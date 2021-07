G20 di Napoli | blitz dei movimenti a Palazzo Reale Striscione sul balcone | Ballate sul Titanic

(Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi un gruppo di attivisti della rete Bees Against G20 ha effettuato unall’interno diche ospiterà nei prossimi giorni il G20 dei Ministri dell’Ambiente. “– dicono i promotori della protesta, una ventina secondo la polizia e conclusasi pacificamente – non poteva rimanere silente di fronte a questa vergognosa pagliacciata, crasso tentativo di propaganda green da parte di quei Paesi che più di tutti hanno contribuito al modello di sviluppo malato che ha devastato il pianeta”. Domani comincerà la tre giorni di ‘mobilitazione dal basso’ contro il G20 sul clima, con ...

MiTE_IT : "G20 Ambiente, Clima ed Energia" la grande ambizione dell'Italia: questa la ministeriale G20 di Napoli del prossimo… - repubblica : G20, delegato turco atterra a Napoli ed è positivo al Covid - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #G20, blitz degli attivisti a Palazzo Reale a #Napoli - - rep_napoli : Napoli, blitz dei movimenti di lotta a Palazzo Reale: 'Il G20 balla sul Titanic' [di Antonio di Costanzo] [aggiorna… -

