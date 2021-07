Francesca e Martina insultate in spiaggia perché lesbiche | ' Dio ha creato uomini e donne | vattene sulla montagna'

(Di lunedì 19 luglio 2021) Leggo perciò con sgomento un grave episodio di discriminazione avvenuto in, a Miseno. Ai danni di due ragazze che, a detta di taluni barbari, avevano la sola colpa di amarsi reciprocamente. ...

'Ma - proseguono Francesca e Martina che hanno denunciato l'accaduto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - il signore insisteva, voleva che ci allontanassimo e ha cominciato a ..."Siete lesbiche? Allora andate via dalla spiaggia: siete un cattivo esempio, specie per i nostri bambini". A Francesca e Martina, che avevano sistemato i loro teli da spiaggia accanto ad altre persone in una suggestiva insenatura di Capo Miseno, uno dei posti più belli ed accoglienti del litorale flegreo, ...