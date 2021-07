Dimaro, nuovo esperimento per Spalletti: l'idea in coppia con Osimhen (Di lunedì 19 luglio 2021) Sesto giorno di ritiro per il Napoli di Luciano Spalletti. Nella seduta mattutina il mister azzurro ha provato un nuovo esperimento nell'11 contro 0: 4-4-2 con Osimhen e Petagna in attacco. Durante la seduta pomeridiana, Spalletti ha poi confermato l'esperimento affidando la casacca (che potrebbe essere un sinonimo di "titolarità" in questo ritiro) a ai due attaccanti centrale, schierando Elmas come centrocampista largo a sinistra e Politano a destra. Vedremo se sarà soltanto un esperimento o se potrà essere anche una soluzione durante la stagione. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Sesto giorno di ritiro per il Napoli di Luciano. Nella seduta mattutina il mister azzurro ha provato unnell'11 contro 0: 4-4-2 cone Petagna in attacco. Durante la seduta pomeridiana,ha poi confermato l'affidando la casacca (che potrebbe essere un sinonimo di "titolarità" in questo ritiro) a ai due attaccanti centrale, schierando Elmas come centrocampista largo a sinistra e Politano a destra. Vedremo se sarà soltanto uno se potrà essere anche una soluzione durante la stagione.

