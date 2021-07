Covid, non c’è solo il Green Pass per viaggiare in Ue: cos’è il PLF e a cosa serve (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Non c’è solo il Green Pass. Esiste anche un modulo per lasciare e raggiungere l’Italia e per viaggiare in altri Paesi. Si tratta del PLF, ovvero Passenger Locator Form – o dPLF, digital Passenger Locator Form – ed è un modulo di localizzazione digitale dei Passeggeri previsto già dall’ordinanza del 16 aprile 2021 del ministero della Salute per tutti i turisti che entrano in Italia. Tra i Paesi che richiedono il PLF ci sono, ad esempio, la Grecia, la Spagna, Malta, Cipro, il Regno Unito, la Croazia, l’Irlanda, il Portogallo. Per queste mete il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Non c’èil. Esiste anche un modulo per lasciare e raggiungere l’Italia e perin altri Paesi. Si tratta del PLF, ovveroenger Locator Form – o dPLF, digitalenger Locator Form – ed è un modulo di localizzazione digitale deieggeri previsto già dall’ordinanza del 16 aprile 2021 del ministero della Salute per tutti i turisti che entrano in Italia. Tra i Paesi che richiedono il PLF ci sono, ad esempio, la Grecia, la Spagna, Malta, Cipro, il Regno Unito, la Croazia, l’Irlanda, il Portogallo. Per queste mete il ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Covid, FdI e quell’occhiolino ai no vax. Lollobrigida: “Sotto i 40 anni? Non consiglierei a nessuno di farl… - Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - borghi_claudio : Possiamo quindi concludere che il numero di under 40 morti il mese scorso per covid senza altre patologie sia stati… - nomeRAFFINATO : @Mda22451816 @Solocarmen1 Il farmacista Montanari, che discetta incompetente di pandemia, ritiene che non ci si deb… - mtracca : RT @intuslegens: Di cancro e tumore si muore mille volte più che di #Covid, ma non puoi costruirci sopra un controllo sociale. Col covid pu… -