Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “O ci vacciniamo o ci sarà un nuovo lockdown” - lupettorosso76 : Covid in Campania, oggi 151 positivi e due morti: l'indice di contagio schizza al 6,57%, aumentano i ricoveri - lucarango88 : ??16:45 Aspettando la #Campania #Trento 4|24 2,5% #FVG 6|16 0,5% #Piemonte 28|77 1,2% #ER 219|266 5,5% #Marche 25|… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 151 positivi e due morti: l'indice di contagio schizza al 6,57%, aumentano i ricoveri https://… - call_the_kernel : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 151 positivi e due morti: l'indice di contagio schizza al 6,57%, aumentano i ricoveri https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Tempo di Lettura: 1 minuto. Si comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 14.30 di oggi, quando, in, è stata superata la soglia dei 6 milioni di somministrazioni. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.461.347 cittadini. Di questi 2.556.631 hanno ricevuto la seconda dose. ......per offrire sostegno ai ristoratori italiani colpiti dalla crisi innescata dall'emergenza sanitaria da- 19. In questo periodo l'ex frontman dei Police sta trascorrendo una vacanza in, ...Stampa L’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 diffonde il quotidiano bollettino sulle vaccinazioni in Campani ...Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di lunedì 19 luglio 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.