Covid, cresce l'attesa per il Cdm: sul tavolo l'utilizzo del Green pass e i nuovi parametri per le Regioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Cabina di regia e Consiglio dei ministri per un mercoledì 21 luglio che si preannuncia decisivo nella lotta all'avanzare della variante Delta del Coronavirus. I provvedimenti più attesi riguarderanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Cabina di regia e Consiglio dei ministri per un mercoledì 21 luglio che si preannuncia decisivo nella lotta all'avanzare della variante Delta del Coronavirus. I provvedimenti più attesi riguarderanno ...

